Türkiye
Şanlıurfa'da 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi27 Ekim 2019 Pazar 09:34 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 09:52
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları doğrultusunda, 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram uyuşturucu madde, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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