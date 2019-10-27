Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları doğrultusunda, 8 şüpheliye ait iş yeri ile ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 105 kilo 500 gram uyuşturucu madde, elektronik terazi ve 57 kaçak cep telefonu ve 31 kaçak cep telefonu aksesuarı bulundu.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA