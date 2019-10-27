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Avrupa ülkeleri kış saatine geçti27 Ekim 2019 Pazar 08:21 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 08:24
Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasının başlaması nedeniyle saatler 1 saat geri alındı.
Avrupa ülkelerinde sabaha karşı 03.00'te saatler bir saat geri alındı.
Almanya da dahil çok sayıdaki Avrupa ülkesiyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye çıktı.
İngiltere ile Türkiye arasında ise 3 saat fark olacak.
Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti.
Avrupa ülkelerinde, 1980 yılından bu yana aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor.
Amaç, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak.
Kaynak: TRT Haber
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