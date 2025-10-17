Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2025 15:44

Şanlıurfa'da 1 ton bozuk et ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde yaklaşık 1 ton bozulmuş et ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 1 ton bozuk et ele geçirildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Ticaret Merkezi Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, tüketime sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş yaklaşık 1 ton et tespit edildi.

Ele geçirilen etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından çöp merkezine götürülerek imha edildi.

Etlerin bulunduğu depolar, ekipler tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi. İşletme sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Şanlıurfa Denetim
Sıradaki Haber
Beslediği başıboş köpek çocuğu ısırdı, 9 bin 300 lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:41
BM: Gazze'de 1 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu gıdaya ihtiyaç duyuyor
16:34
Ankara'da zincirleme kaza: 6 yaralı
16:16
Türkiye ile Gambiya'dan enerji alanında işbirliği
16:11
HIT-30 Programı kapsamında 4 yeni çağrı ilan edildi
16:19
Türkiye, yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına giriyor
15:14
Tayvan hava yolu şirketi, hayatını kaybeden çalışanından izin belgesi istediği için özür diledi
İsrail'in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
İsrail'in Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Yolcu minibüsü kaldırımdaki 2 kişiye böyle çarptı
Yolcu minibüsü kaldırımdaki 2 kişiye böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ