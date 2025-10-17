Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
AA 17.10.2025 14:45

Beslediği başıboş köpek çocuğu ısırdı, 9 bin 300 lira ceza kesildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan bir esnaf, bakımını üstlendiği başıboş köpeğin bir çocuğu ısırması nedeniyle 9 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı.

Beslediği başıboş köpek çocuğu ısırdı, 9 bin 300 lira ceza kesildi

Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Ege Akbaykal (10), geçen yıl sokakta başıboş köpeğin saldırması sonucu yaralandı.

Baba Hakkı Umut Akbaykal, köpeği ilçede esnaflık yapan G.N.S'nin (28) besleyip bakımıyla ilgilendiğini öğrenince esnaftan şikayetçi oldu. G.N.S. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Çeşme 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada sanık kadının, gözetiminde bulundurduğu köpeği kontrol altında tutmama ve tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma şeklinde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

Yargılama sonunda sanığa 15 bin lira adli para cezası verildi, ceza sanığın geleceği üzerindeki etkileri nedeniyle 9 bin 300 liraya indirildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Hayvan besleyen, barındıran veya bir iş, görev olarak da olsa gözetiminde hayvan bulunduran kimseler, insanlara zarar verme tehlikesine yol açmamak için özenli olmak, gereken tedbirleri almak zorundadır. Hayvanın hangi yöntemle kontrol altına alınmasının gerektiği, olayın özelliklerine, hayvanın cinsi, huyu, tehlikeliliği, tepkisi, kullanılma tarzı gibi hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Hayvanı serbest bırakma icrai bir davranış olarak gerçekleştirilir. Gözetimi altında bulunan bir hayvanı tutmayı, kontrol etmeyi terk etmek, bırakmak bu şekildedir. Müştekiye zarar veren köpeğin sahipsiz, sokak hayvanı olmadığı, sanığın gözetiminde olan sahipli hayvan olduğu ve olay esnasında sanıkta bulunduğu anlaşılmıştır."

Baba Akbaykal'ın açıklaması

Yaralanan çocuğun babası Hakkı Umut Akbaykal (45), olayın oğlunun evden kendisine ait işletmeye gelmek isterken yaşandığını söyledi.

Köpeğin iki kez atak yaptığını, oğlunun ikincisinde yaralandığını ifade eden Akbaykal, "Daha travmatik sonuçlar olabilirdi. 3,5 saat ameliyatta kaldı, 27 dikiş atıldı ama daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Kayıplar olabilirdi, kayıp olduktan sonra bunun bir anlamı yok. Daha önceden tedbirin alınması lazımdı. Hayvanların da yaşamaya hakkı var, insanların yaşamını etkileyecek şekilde yaşamamaları lazım." dedi.

Akbaykal, verilen cezayı az bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Verilen ceza 9 bin 300 lira. Bunun bir caydırıcılığı olduğunu düşünmüyorum. Çocuğumun nihayetinde can güvenliği yok, evinden çıkmış dükkana gidiyor. Çocuk köpeklerden korkar durumda şu an. Halen bir tedirginliği var ama inşallah düzelir. Gerekli desteği aldırıyoruz. Sonuçta biz de hayvanseveriz, benim de 2 köpeğim var. Onun dışında sokak hayvanlarını da besliyoruz. Korkan var, korkmayan var. Bunun peşini bırakmayacağız, yetkililer de bırakmaz inşallah. Gerekli kontrolleri yaparlar, gerekli toplamaları yapıp bir yerde bakarlar inşallah."

Köpeğin çocuğu ısırdığı anın güvenlik kamerasınca kaydedildiği görüntüler de dava dosyasında delil olarak yer aldı.

