Ankara
AA-DHA 17.10.2025 13:34

Yolcu minibüsü kaldırımdaki 2 kişiye böyle çarptı

Adana'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, kaldırımdaki 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi.

Yavuzlar Kooperatifi'nde çalışan yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından sandalyede oturan esnafa ve iş yerlerine ait malzemelere çarptı. Minibüsün altında kalan 2 kişi metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Adana Trafik Kazası
