Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.01.2024 10:46

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 10 ilde, telefon dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 29 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis veya asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslerde gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 cep telefonu, 33 sim kart, 1 ses kayıt cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 4 flash bellek, 3 micro sd kart, 4 sim kart bloku ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Şanlıurfa Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
e-Devlet şifre işlemleri Türksat merkezlerinden de yapılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
12:36
Bakan Göktaş: 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor
12:32
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
12:26
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
12:21
Fransızların yarısından fazlasına göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil
12:21
MHP 55 adayı daha açıkladı
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ