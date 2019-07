İstanbul'da köprü geçişe kapatıldı, Ankara'da F-16'lar alçak uçuş yapmaya başladı.

Kimse ne olup bittiğini anlayamamışken Başbakan Binali Yıldırım bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak Türkiye'nin hain bir darbe girişiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalına, bir sosyal medya uygulamasıyla görüntülü bağlandı.

Kullanılan bu platform, darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli bir iletişim aracıydı.

Öyle ki, o gece televizyonlar basıldı, yayınlar kesildi, darbeciler bildiri dahi okuttu.

Ancak kitlelerin darbe girişimine karşı seferber olması engellenemedi. Yeni medyanın gücü bir kez daha ispatlanmış oldu.

O gece, bazı sosyal paylaşım platformları erişim engeline uğradı.

Twitter da resmi hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamalarla erişimin neden engellendiğinin anlaşılamadığını duyurdu. Sosyal mecralara erişim engeli yaklaşık 2 saat sürdü.

#DarbeyeHayır etkileti kullanıldı

O gece #DarbeyeHayır gibi etiketler kullanan Türk halkı milyonlarca tweet atarak demokrasiden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdi.

Halk durumun vahametini ve darbecilerin kendi milletine nasıl kurşun sıktığını da an be an kaydetti ve paylaştı. Sosyal paylaşım platformlarının kısıtlandığı anlarda bile bilgi akışı durmadı.

Whatsapp grupları etkin olarak kullanıldı.

Ancak bu uygulamayı sadece darbeye direnenler değil, darbeciler de kullanıyordu. Ortaya çıkan yazışmalar, darbecilerin bu uygulamayı adeta bir harekat merkezi olarak kullandığını ortaya koydu.

FETÖ militanları hain kalkışmanın ipuçlarını da günler öncesinden sosyal medyadan vermişti...

Kaynak: TRT Haber