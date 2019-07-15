Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden aileleriyle kahraman şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyarete geldiler.

Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri başında Kur-an'ı Kerim okudular, dua ettiler. Ziyaretçilerden bazıları, gelenlere lokum, muz, kayısı ikram ederek hayırda bulundu.

Ankara'dan ziyarete gelen Veysel Uğurlu, 3 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Bu millet ezelden beri dik durdu, dik durmaya da devam edecek. Karşımızdaki FETÖ de olsa PKK da olsa bu millete boyunduruk vuramayacak, Allah'ın izniyle bu devleti bölemeyecek."

Oğluna "Ömer Halis" ismini veren Fahrettin Yeniköy ise, "Ömer Halis'i, adını aldığı şehidimize getirdik. Darbe girişiminden sonra kasımda doğdu. 'İsmini ne koyalım?' diye düşünürken Ömer Halis'e karar verdik" dedi.

Kaynak: AA