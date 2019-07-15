Hain darbe girişiminin yaşandığı gece, en kritik noktaların başında Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü geliyordu.

Tanklar emniyetin önüne gelmeye başlarken, helikopterler de binaya inmeye çalışmıştı.

O gece Vatan Caddesinde darbeci bir komutanın telefonunun ele geçirilmesi sürecin tersine çevrilmesinde önemli rol oynayacaktı...

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da "Milli Vuruş" adlı kitabında telefonun ele geçiriliş hikayesini anlatıyor.

Darbeci komutan Akkaya’nın telefonunu ele geçirmenin önemi büyüktü. İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın anlatımlarına göre, daha sonra zamana karşı yarış başlıyor.

Şifre öğrenilip şarja takıldıktan sonra darbecilerin tüm irtibatlar çözülmeye başlıyor.

Yazışmalar anlık olarak takip edildi

Yazışmaların anlık olarak takip edilmeye başlanmasıyla birlikte darbecilerin tüm hamleleri önceden öğrenilip tedbir alınıyor.

Yazışmalarda en dikkat çeken noktalardan biri ise, FETÖcü hainlerin darbenin başarılı olacağına inanmış olmaları…

Darbeciler 15 Temmuz sonrası günlerde belediye iştirakleriyle irtibata geçerek 10 bin kişilik hazır yemek çıkarttırmayı dahi düşünüyor.

Ancak sabaha karşı darbeciler arasında bir panik havası oluşuyor ve bazı isimler yazdıklarını silerek grubu terk etmeye başlıyor.

Kaynak: TRT Haber