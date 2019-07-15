Mehmet Köse...

Rizeli, 4 çocuk babası...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışıyor.

Köse, 15 Temmuz gecesi belediyedeki çalıştığı birimden acil koduyla gelmelerine dair bir mesaj aldı. Televizyonlarda da hain bir kalkışma olduğu öğrenince motosikletine binip iş yerine gitti.

Darbe bastırılınca darbecilerden geriye millete ait silahlar kaldı.

Bu silahlardan biri de tanktı.

İstanbul Göztepe'de yol ortasında kalan tank kaldırılmalı ve güvenli bir yere götürülmeliydi.

Arkadaşlarıyla birlikte tankın olduğun yere giden Mehmet Köse, 60 ton ağırlığında olduğunu düşündüğü tankın, vinç ile kaldırılamayacağını anladı.

Hayatında ilk kez tankın içine giren Mehmet Köse tankı çalıştırdı, dakikalar içinde kullanmayı öğrendi.

''Tankın şoförünün gireceği bölüm kapağı namlunun altındaydı yani, kapağı açamadım nişancının ayak bölümünün oradan girdim, ondan sonra kontağı açtım, en kolayıma gelen Türkçe yazı olması, sökmeye başladım, daha sonra kullanım şeklini öğrenmeye başladım pratik olarak, gaz fren, otomatik vitestir… Çalıştırdık, yukarıdaki memur arkadaşlara dedim ki tankın etrafını açın, hayırdır dediler, hayatım boyunca tankı kullanmadığımı söylemiyorum hala… Mevlam nasip etti, Hasanpaşa'ya gelerek aracı teslim ettik. Bir tane zpt vardı onu da teslim ettik. Hayatımda ilk defa kullandım.''

Emniyet birimleri Mehmet Köse'nin tankı kullandığını görünce onu bırakmak istemedi.

Tankı İETT garajına götüren Mehmet Köse, 15 Temmuz gecesinin de unutulmazlarından biri oldu

Kaynak: TRT Haber