Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Kayalar Caddesi üzerinde seyreden ve freni patladığı iddia edilen İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otobüs, önce park halindeki minibüse ardından bir yayaya çarptı.

Bir süre daha ilerleyen otobüs, seyir halindeki başka bir araca daha sonra bir binanın alt katındaki iş yerine çarparak durabildi.

Bu sırada minibüs de taksiye çarptı.

Kazada, otobüsün çarptığı yaya, olay yerinde hayatını kaybetti. İETT şoförü ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA