Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 11'inci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda onbirinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. pic.twitter.com/F7TV58Pd37 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2019

Bu kapsamda sabah saatlerinde 10'uncu uçak da Mürted Hava Meydanı'na inmişti.

Kaynak: AA