Zonguldak'ta etkili olan sağanak, Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Heyelanın ardından Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede risk altındaki 4 katlı bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Vatandaşlar güvenli konutlara yerleştirilecek.

Apartmanın etrafı ekiplerce güvenlik şeridiyle çevrildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını belirterek, "Bir apartman oluşan heyelan nedeniyle tehlike arz ettiği için 4 aile tahliye edildi. Bugün alanda detaylı inceleme yapılacak" dedi.

Kaynak: AA