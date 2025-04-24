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Türkiye
AA 24.04.2025 02:07

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

İstanbul Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde, araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Patlamalar meydana geldi

Bu arada, yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülürken, yanma sırasında patlamaların meydana geldiği duyuldu.

Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın

Bazı iş yeri sahiplerinin de siteye gelerek, galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştıkları görüldü.

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