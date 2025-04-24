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Türkiye
AA 24.04.2025 01:50

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

Türk Kızılay, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verildiğini açıkladı.

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan, 100'den fazla ikram aracıyla hizmet verildiği belirtildi.

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

Açıklamada, İstanbul'daki depremlerin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana sorumluluğu olan gıda hizmetini hızla devreye alan Türk Kızılayın, ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sağladığı ifade edildi.

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

Türk Kızılay ve beslenme platformu paydaşlarının, dün saat 23.30 itibarıyla yaklaşık 115 bin bardak sıcak çorba, 100 binden fazla beslenme malzemesi, 12 bin 250 kumanya ile yaklaşık 125 bin sıcak ve soğuk içecek dağıttığı bilgisinin verildiği açıklamada, güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara desteğin sürdüğü belirtildi.

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

Açıklamada, Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenmek isteyen vatandaşların "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından iletişime geçebileceği kaydedildi.

Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor

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