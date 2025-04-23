Eskişehir'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısında 2 çocuk yaralandı

Tepebaşı Belediyesi sınırları içindeki Şarhöyük Mahallesi'nde bulunan Büyük Park'a yakınlarıyla gelen 2 çocuk, oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek tarafından vücutlarının farklı yerlerinden ısırılan 2 çocuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık görevlilerince ambulansta yapılan çocuklar, kaldırıldıkları Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede pansumanları ve kuduz aşıları yapılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.