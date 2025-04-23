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Türkiye
AA 23.04.2025 23:05

Depremde minaresinde hasar oluşan cami geçici olarak kapatıldı

İstanbul Arnavutköy'de depremde minaresi zarar gören cami geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Depremde minaresinde hasar oluşan cami geçici olarak kapatıldı
[Fotograf: AA]

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sıddık Camii'nin minaresinin zarar gördüğünü fark eden cami görevlileri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Arnavutköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından camiyi tedbir amaçlı geçici olarak kullanıma kapattı.

Depremde minaresinde hasar oluşan cami geçici olarak kapatıldı

Çevresine barikatlar konulan caminin giriş kapısına belediye ekiplerince, "Minaredeki hasar nedeniyle güvenlik önlemi alınana kadar geçici olarak tedbir amaçlı kullanıma kapatılmıştır." yazısı asıldı.

Cami cemaatinden Nabi Altay, "Her gün burada namaz kılıyoruz, bir sorun yoktu. Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem sırasında minarenin üçüncü şerefesi üzerinde kırılma oluşmuş. Belediye ekipleri de tedbir amaçlı camimizi boşalttı." dedi.

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