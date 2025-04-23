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Türkiye
AA 23.04.2025 17:53

Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde silahı kazara ateş alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş şehit oldu.

Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 18 Nisan'da görev yaptığı Beşiri ilçesinde birlik bakım hattında icra edilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taş, hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehit Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İl Müftüsü Ahmet Durmuş tarafından dua edildi.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehidin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi

Daha sonra şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Şehit Taş için Midyat ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'ndeki Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda da tören düzenlendi.

Törende, Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Daha sonra şehidin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Taş'ın ailesine Türk bayrağını teslim etti.

Cenaze törenine, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, güvenlik korucuları ve askerler ile şehidin yakınları katıldı.

Şehidin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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