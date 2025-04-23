Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.04.2025 15:24

İstanbul'daki depremlerin ardından havalimanlarında uçuşlar normal seyrinde

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında herhangi bir olumsuzluğa ve operasyonlara engel bir duruma rastlanmadı.

İstanbul'daki depremlerin ardından havalimanlarında uçuşlar normal seyrinde

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm birim ve paydaşlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Öte yandan, deprem sonrası pist kontrolü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek bazı uçaklar bir süre pas geçmek zorunda kaldı. Kontrollerin ardından uçaklar piste sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Depremler İstanbul Havalimanı'nda da herhangi bir soruna yol açmadı. Havalimanında uçuşlar rutin seyrinde ilerlerken, havalimanı binasında da herhangi bir problem yaşanmadı.

ETİKETLER
İstanbul Deprem İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı
Sıradaki Haber
İstanbul'da depremlerin ardından trafik yoğunluğu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:44
İstanbul'da okullar ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi
16:29
6,2 büyüklüğündeki deprem 13 saniye sürdü
16:06
"Telefonlarda arama yerine SMS ve mesaj tercih edilmeli"
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde
16:01
Altun: Tüm kuruluşlarımızı sorumlu yayıncılığa davet ediyoruz
16:11
İstanbul'daki depremlerde 151 kişi yaralandı
İstanbul için sakura vakti
İstanbul için sakura vakti
FOTO FOKUS
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ