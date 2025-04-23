İç Anadolu'nun batısı için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İç Ege ve Göller Yöresi'nde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli'nin kuzeyi, Burdur ve Manisa'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu il geneli, Karabük ve Kastamonu'nun güneyi ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.