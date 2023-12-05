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Türkiye
AA 05.12.2023 19:27

Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda çalışanı darbeden 2 zanlı tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de, akaryakıt istasyonunda bir çalışanı darbettikleri belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sancaktepe'de akaryakıt istasyonunda çalışanı darbeden 2 zanlı tutuklandı

Önceki akşam Safa Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bir çalışanın darbedilmesiyle ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İş yeri çalışanı A.R'nin, yakıt almak için gelen otomobile, araç tanıtım kartı ile plakasının farklı olması sebebiyle yakıt veremediği, daha sonra başka araçla istasyona gelen 3 şüphelinin A.R'yi darbettikleri belirlendi.

Saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şüpheliler M.A.T, R.T. ve Y.İ.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haklarında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.A.T ve Y.İ.A. tutuklandı, R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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