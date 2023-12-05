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Türkiye
TRT Haber 05.12.2023 19:06

Sosyal medyada algı operasyonuna soruşturma: 30 şüphelinin 15'er yıla kadar hapsi isteniyor

Sosyal medya platformlarında "gazetecilik" adı altında sığınmacı ve göçmenler üzerinden algı operasyonuna girişenler hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 30 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medyada algı operasyonuna soruşturma: 30 şüphelinin 15'er yıla kadar hapsi isteniyor

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonrasında 30 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Toplanan deliller, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeler sonucu hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, nefret söyleminin özellikle göçmenlerin yoğun şekilde yaşadıkları bölgelerde yoğunlaştığına dikkat çekildi. Bu bölgelerde asılan ırkçı ve saldırgan yazı ve görsellerin birçok sosyal medya hesabından paylaşılarak yayıldığı belirtildi. 1 Eylül'de Adana'da başından vurularak öldürülen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Mahmut D'nin bu paylaşımların kurbanı olduğu da ifade edildi. 

Şüphelilerin, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Aynı soruşturmaya dahil edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki dosya, suç tarihinde parlamenter sıfatının bulunması sebebiyle ayrıldı.

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