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Türkiye
AA 05.12.2023 19:25

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.G'nin Aydın'da fason olarak doldurulan zeytinyağlarını Altındağ'da satışa sunduğu tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.G'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 ton satışa hazır sahte zeytinyağına el konulurken, M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak nargile ve tütün ürünleri satan şüphelilere operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca H.A. ve R.A'nın Çankaya'daki iş yerlerinde kaçak nargile ve tütün ürünleri sattıkları belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda 722 kilogram nargile kömürü, 8 kilogram nargile tütünü, 16 kilogram açık tütün ve 4 bin 160 doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

H.A. ve R.A. hakkında adli işlem başlatıldı, kaçak ürünlere el konuldu.

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