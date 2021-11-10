İstanbul’un Ataşehir semtinde lüks bir sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz’e yanında taşıdığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, aldığı kılıç darbeleriyle, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Eğitim için Ankara'dan geldiği ortaya çıktı

Olayla ilgili konuşan bir site sakini, “Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler” dedi.

Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, sorgulanmak üzere asayiş şubeye götürüldü.

Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.

“Dışarı çıkarmasınlar bu adamı”

Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan, "Dükkândan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü" diye konuştu.

"Okusun diye 5 sene daha çalıştım"

Başak Cengiz’in acılı babası Avni Cengiz ise, "Okusun diye 5 sene daha çalıştım" diyerek şunları söyledi:

"Kızım otele giderken saldırıp kılıçla öldürüyorlar. Biz akşam haber alıp geldik. Öğrendik ki vefat etmiş. Sitede kalmıyordu. Ataşehir'de otelde kalıyordu. Çalışırken mesaiye kalıyor. Gelirken saldırıya uğruyor. Çantasını da vermiyor. Samuray kılıcıyla öldürüyor. Kızım saldırganı tanımıyor. Nişanlıydı Ankara'da mimardı. Çantası kan içindeydi. Safranbolu'da Karabük Üniversitesi Mimarlık'tan mezundu. Kendi halinde merhametli bir insandı. Çok vahşice öldürüldü. Pazar günü Ankara'ya geri dönecekti. Mimardı, bir bankanın projelerini çiziyordu burada. İş için buradaydı 15'ine kadar kalacaktı. Ankara'dan buraya iş yerine destek olmak için gelmişti.

Yapanın yanına kar kalmaması lazım. Yakalamışlar ama ne olup bittiğini bilmiyoruz. İş yerinde arkadaşları servisle gidiyor. Mesaiye kaldığı için Finans Merkezi'nden çıkıyor yürüyerek otele giderken, leblebi almış. Leblebiyi yiyerek yürürken, orada gasp ediyor işte. Yanlış, kafası esen herkes insan mı öldürecek yani. Katilin aklı başında değil diyorlar meczupmuş. Öyle bir şey olur mu aklı başında değilse yakalasınlar içeriye atsınlar. Yazık değil mi? Ben emekli olduktan sonra emek ettim. Okusun diye 5 sene daha çalıştım. Başarılıydı hiç kalmadan bitirdi üniversiteyi. İki kız bir erkek üç kardeşlerdi."

"Akli dengesi bozuksa neden dışarıda"

Ağabeyi Fatih Cengiz ise cinayet zanlısının akli dengesinin bozuk olmasının mazeret olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

Cengiz, "Çok üzüldük, elden bir şey gelmez. İş için buradaydı kendisi mimar. Pazar günü Ankara'ya dönecekti normalde Ankara'da çalışıyor. Bir proje için buraya geldi. Akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Yapanı tanımıyoruz. Başak işinde gücünde bir insan. Otelde kalıyordu, yeni nişan yaptı. Bu adamın akli dengesi bozuksa neden dışarıda duruyor bu bir mazeret değil. Bence planlı bir şekilde öldürdü" dedi.