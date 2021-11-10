İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke, 4 ok ucu, 4 taş mühür, 32 obje, 18 yüzük, 7 heykel parçası ve 1 kabartma mühürlü mermer parçası olmak üzere 165 eser bulundu.

1 kişi gözaltına alındı

Bergama Müze Müdürlüğünce yapılan kontrolde eserlerin tamamının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.