Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de çeşitli dönemlere ait 165 parça obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 165 parça obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke, 4 ok ucu, 4 taş mühür, 32 obje, 18 yüzük, 7 heykel parçası ve 1 kabartma mühürlü mermer parçası olmak üzere 165 eser bulundu.
1 kişi gözaltına alındı
Bergama Müze Müdürlüğünce yapılan kontrolde eserlerin tamamının Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: İzmir Tarihi Eser
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