Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta bir terörist jandarmaya teslim oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve başarılı girişimleri sonucu Ağrı İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışması kapsamda bir PKK terör örgütü mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik güçlerine teslim olan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan örgüt mensubunun sorgusu yapılmak üzere Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.
Etiketler: Şırnak Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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