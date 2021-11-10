Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Niğde'de kar yağışı
[Fotoğraf: İHA]
Niğde'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Çiftlik ve Çamardı ilçelerinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Niğde-Çiftlik kara yolu Ketençimen mevkisinde yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Kar Yağışı
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