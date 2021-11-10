Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine giden vatandaşlar, mozoleye çiçek bırakıp dua etti.

Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen kalabalık, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Eskişehir'den 80 yaşındaki Fatma Efe, Anıtkabir'i ilk kez ziyaret ettiğini ve heyecanlı olduğunu anlattı.

Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtardığını söyleyen Efe, onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi sayesinde bugün rahat bir yaşam sürüldüğünü dile getirdi.