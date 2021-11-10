Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atatürk'ün vefatının 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı devlet töreninin ardından vatandaşların ziyaretine açılan Anıtkabir'i, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi ziyaret etti.
Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine giden vatandaşlar, mozoleye çiçek bırakıp dua etti.
Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izleyen kalabalık, Anıtkabir Müzesi'ni gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'den 80 yaşındaki Fatma Efe, Anıtkabir'i ilk kez ziyaret ettiğini ve heyecanlı olduğunu anlattı.
Atatürk'ün vatanı düşman işgalinden kurtardığını söyleyen Efe, onun ve silah arkadaşlarının mücadelesi sayesinde bugün rahat bir yaşam sürüldüğünü dile getirdi.
[Fotoğraf: AA]
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