Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı baza yüklü tıra çarptı.
Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı.
Yaralı yolcu 122 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Samsun kavak Samsun-Ankara seferiSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 05:20
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