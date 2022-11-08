Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 26,81 gram sentetik uyuşturucu, 10,82 gram metamfetamin, 61 uyuşturucu hap, 189 kapsül sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik
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