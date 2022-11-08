Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne Terörle Mücadele Sınır Güvenliği
Son Haberler
- 13:03
- 13:04
- 13:01
- 12:48
- 12:38
Sıradaki Haber
Arama-kurtarma ekiplerini teyakkuza geçiren izinsiz uçuşa 581 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz