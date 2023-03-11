Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 05:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Samsun'un Yakaket ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Samsun'da Sinop istikametine seyir halinde olan Doğuş Can Bayıldım idaresindeki otomobil, Volkan Çakır'ın kullandığı otomobile çarptı.
Çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.
Kazada sürücü Doğuş Can Bayıldım, otomobilde bulunan Gülçin Çekmez, Rabia Şen, Dilara Kurum, Mihra Alisya Kurum ve Behçet Şen yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Behçet Şen Alaçam Devlet Hastanesine, diğer 5 yaralı ise Bafra'daki özel hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Samsun
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