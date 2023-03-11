Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi 00:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-İstanbul hattında 10 deniz otobüsü seferi iptal edildi
BUDO, yarın Bursa-İstanbul arasındaki 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 00:34
- 00:21
- 00:15
- 00:00
- 23:59
Sıradaki Haber
5 araç zincirleme kaza yaptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz