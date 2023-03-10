Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele
[Fotograf: AA]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.
Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri, Tekeli bölgesinde kardan kapanan Mirgesav Üs Bölgesi yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolda, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmaları kontrollü sürdürüyor.
Kar savurma araçlarının da kullanıldığı çalışmalarda ekipler, çığların düştüğü bölgelerde karın sertleşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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