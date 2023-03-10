THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolculara bilet işlemleri için ilave haklar tanımlandığı belirtildi. Duyuruda, tanımlanan haklar şu şekilde sıralandı:

"10 Mart 2023 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 7 Mayıs 2023-21 Mayıs 2023 (dahil) arasındaki seferlere kayıtlı tek yön veya 14 Mayıs 2023 tarihini kapsayan gidiş-dönüş seyahatleri olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcularımız, 21 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla; yeni seyahat tarihleri en geç 31 Mart 2024 tarihine kadar olan seferlere yapılan rezervasyon değişiklikleri aynı güzergah bölgesinde olmak koşuluyla ücretsiz yapılacaktır. Örneğin, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-Amsterdam olarak değiştirebilirken, İstanbul-Paris biletinizi İstanbul-New York olarak değiştiremezsiniz."

Hiç kullanılmamış biletler kesintisiz iade yapılabilecek

Duyuruda, hiç kullanılmamış biletlerin kesintisiz iade yapılabileceği, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işleminin ücretsiz gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliğinin 31 Mart 2024 (dahil) tarihine kadar uzatılabileceği bildirilen duyuruda, ilgili uygulamaların sadece THY ve AnadoluJet tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı kaydedildi.

Duyuruda, söz konusu işlemlerin THY satış ofislerinden, çağrı merkezinden ve web sitesindeki geri bildirim formu üzerinden talep oluşturularak yapılabileceği belirtildi.