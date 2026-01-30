Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
Türkiye
AA 30.01.2026 23:54

Samsun'da ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da ticari araç fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

İlçenin Yeşilalan Mahallesi'nde Şenol Kahraman'ın idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Safiye Üçüncü ağır yaralanırken, Ahmet Üçüncü yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Üçüncü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Samsun Trafik Kazası
