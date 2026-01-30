Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
AA 30.01.2026 19:30

AFAD Başkanı Pehlivan: İzmir'de 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale ettik

AFAD Başkanı Pehlivan, İzmir'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 577 ihbar ulaştığını, bunların 344'ünün ev ve iş yeri su baskınıyla ilgili olduğunu açıkladı.

AFAD Başkanı Pehlivan: İzmir'de 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale ettik
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, kuvvetli fırtına ve hortumdan zarar gören Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerde incelemelerde bulunarak yetkililerle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Pehlivan, dün saat 20.00 sıralarında yoğun yağışın meydana geldiğini, yer yer metrekareye 80 ile 100 kilogram civarında yağmur düştüğünü söyledi.

Pehlivan, Buca, Gaziemir, Kemalpaşa ve Bornova ilçelerinde yağışların etkili olduğunu belirterek, Kemalpaşa'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar, hortum ve yıldırım olaylarının yaşandığını ifade etti.

Önceden yapılan uyarılar doğrultusunda tedbirlerin alındığını dile getiren Pehlivan, "Başta AFAD ekiplerimiz olmak üzere ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerekli koordinasyon sağlandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz 7/24 esasına göre faaliyet gösterdi, ilçelerde kaymakamlarımız, il genelinde ise valimizin koordinasyonunda çalışmalar ilk saatten itibaren yakından takip edildi." dedi.

AFAD Başkanı Pehlivan: İzmir'de 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale ettik

Pehlivan, yoğun yağıştan etkilenen ilçelerde AFAD, sağlık, emniyet, belediye, DSİ ve karayolları ekiplerinin sahada görev yaptığını, toplam 1354 personelin 363 araç ve 200 dalgıç pompayla çalışmalara katıldığını söyledi.

Hortumun ağırlıklı olarak Kemalpaşa OSB'de etkili olduğunu aktaran Pehlivan, "11 fabrika özellikle çatı uçması gibi çeşitli zararlar gördü. Tabii oralara da anında hem şirket ve fabrika yetkilileri hem de birimlerimizin ekipleri AFAD'ın koordinasyonunda buralara da gerekli müdahaleler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'mize dün yağmurun yoğunlaştığı saatlerden itibaren toplamda 577 ihbar geldi. Bunların 344'ü ev ve iş yeri su baskını şeklindeydi. Personelimiz ekipmanlarıyla bu ihbarların tamamına müdahale etti ve bu saat itibarıyla ihbarların tamamına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Pehlivan: İzmir'de 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale ettik

Pehlivan, su baskını yaşanan hane ve iş yerlerinde suların motopomplarla tahliye edildiğini, sokakların temizlendiğini, devrilen ağaçlar ile hasar gören istinat duvarlarına müdahale edildiğini anlattı.

Can kaybı ve yaralı bulunmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları söyledi:

"Her afette olduğu gibi hasar ve zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütürken, defterdarlık da 20 ekiple zarar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle su baskını yaşanan ev, dükkan ve iş yerlerine ilişkin tespitler yapıldı. Çalışmalar bugün itibarıyla yüzde 50-60 oranında tamamlandı, yarın tamamen tekamül ettirilmiş olacak."

OKUMA LİSTESİ