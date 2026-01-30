Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
AA 30.01.2026 16:10

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı

Konyaspor, 19 yaş altı (U19) takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsü TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.

Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
[Fotograf: AA]

TEM Otoyolu Mecidiye mevkisinde, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yeşil beyazlı kulüp, NSosyal hesabından, kazaya ilişkin açıklama yaptı.

"Geçmiş Olsun Konyaspor Futbol Akademisi" başlığıyla duyurulan açıklamada, "Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Osman Aşkın Bak geçmiş olsun mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım otobüsünün kaza yapması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TÜMOSAN Konyaspor, 19 yaş altı takımını taşıyan ve Beşiktaş deplasmanı için İstanbul'a hareket eden takım otobüsünün tır ile çarpışarak kaza yaptığını üzüntüyle öğrendim. Kazada yaralananlara acil şifalar temenni ediyor, Konyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İstanbul Trafik Kazası
