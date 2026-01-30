Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 30.01.2026 17:38

Gemide fenalaşan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti

Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, bir gemide fenalaşan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik yetişti. Rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince gemiden tahliye edildi.

Gemide fenalaşan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklamasında, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde fenalaşan vatandaş için bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu'nun (KB-108) sevk edildiğini belirtti.

Fenalaşan kişinin, Sahil Güvenlik Botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edildiğini aktaran Yerlikaya,  "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Sakarya Gemi Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Konyaspor otobüsü İstanbul'da kaza yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
18:25
Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometreye çıkardık
18:17
KİT'lerde 2025 yılı itibarıyla 96 bin kişi çalışıyor
18:15
Emine Erdoğan, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Birimler Açılış Programı'na katıldı
17:34
Brezilya'da bir çocuk köpekbalığı saldırısı sonucu öldü
17:34
Erzurum'da stratejik ilaçların ham maddesi üretiliyor
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
Karla kaplı köylerde hayat mücadelesi
FOTO FOKUS
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
Mersin'de sağanak sele dönüştü: Araçlar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ