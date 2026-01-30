Gemide fenalaşan vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya açıklamasında, Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 'Şampiyon Trabzon' adlı RO-RO gemisinde fenalaşan vatandaş için bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu'nun (KB-108) sevk edildiğini belirtti.
Fenalaşan kişinin, Sahil Güvenlik Botu tarafından sağlık personeli eşliğinde tahliye edilerek bilinci açık şekilde 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" açıklamasında bulundu.