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Türkiye
AA 08.04.2024 00:38

Samsun'da silahlı saldırı: 6 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı. Polis, iki şüpheliyi gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırı: 6 yaralı
[İHA (Arşiv)]

Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda, A.D.C., B.Ç., M.A., T.Ş., S.C.A. ve Ü.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.D.C, B.Ç, M.A. ve Ü.O. Bafra Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliler K.K. ve B.Ç'yi ilçe merkezine girerken gözaltına aldı.

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