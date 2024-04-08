Bodrum'da isale hattında patlama: Tonlarca su çevreye aktı

Milas-Bodrum kara yolu Torba Kavşağı'ndan geçen ana isale hattında yaşanan patlama sonucu tonlarca su çevreye boşaldı.

İhbarın ardından polis, zabıta ve MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatta giden su kesilirken, bölgede onarım için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Değerli Bodrumlular, Torba Kavşağı bölgesindeki DSİ ana isale hattında meydana gelen patlamadan dolayı Milas istikametine gidecek sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.