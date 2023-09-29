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Türkiye
AA 29.09.2023 05:30

Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli yakalandı.

Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

Havaya ateş açmak suretiyle "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçunu işleyen ve o anların görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 148 tabanca fişeği ile 54 tüfek kartuşu ele geçirdi.

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