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Türkiye
AA 01.10.2023 20:58

Samsun'da şiddetli yağış etkili

Samsun'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun'da şiddetli yağış etkili
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Kent merkezi ve bazı ilçelerde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri Baruthane mevkisi, Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı ile 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ndaki alt geçidi trafiğe kapattı. 100. Yıl Bulvarı'nın bazı noktalarında rögarlar patladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ekipleri su birikintilerinin olduğu yerlerde önlem almaya çalışıyor.

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise kentte yer yer devam eden yağışların, bu gece saatlerinden itibaren rüzgarla birlikte kuvvetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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