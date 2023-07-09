Samsun'da sele kapılan genç kadının cesedi bulundu

İlçenin yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.
Son olarak dün akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındakiTürkan Yılmaz'ın sele kapıldığı şüphesiyle arama çalışması başlatıldı.
Sabah erken saatlerde arama kurtarma ekipleri, Yılmaz'ın cesedini dere kenarında buldu.
Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.