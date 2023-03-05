Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fikret S. idaresindeki otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Yamanlı mevkiinde sola dönmek isterken aynı yönde seyreden Sefa Aktürk'ün kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aktürk ile arkasında bulunan Sibel S. yola düşerek ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aktürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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