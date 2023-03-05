Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta yoldan çıkan tır yamaca çarptı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Yozgat'ta virajı alamayarak yoldan çıkan tırın yamaca çarpması sonucu, şoför ve babası yaşamını yitirdi.
Yozgat'tan Kastamonu'ya briket taşıyan A.Y. yönetimindeki tır, Aydıncık ilçesi Danlıdağ Mahallesi, Ağtepe mevkisinde virajı alamayarak yamaca çarptı.
Kazada, şoför ve yanında bulunan babası Y.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.
Baba ve oğlun yeni aldıkları tırla ilk yüklerini alarak memleketlerine döndükleri öğrenildi.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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