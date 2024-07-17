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Türkiye
İHA 17.07.2024 07:05

Samsun'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Maksut Saat (29) idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Saat, otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcan Ersin (26) ve Osman Bülbül yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Osman Bülbül burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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