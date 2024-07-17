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Türkiye
AA 17.07.2024 06:12

Televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamircisinin çekiçle yaraladığı aynı aileden biri çocuk 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

Kardeşköy Mahallesi'nde H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, H.D. ile eşi N.D (60), kızı H.G (37) ve torunu B.G'yi (6) vücudunun farklı yerlerinden yaralanmış şekilde gördü.

Aile, bölgeye yönlendirilen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağır olan H.D, tedavisi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Televizyon tamircisi 4 kişiyi çekiçle yaraladı

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin (46) çekiçle kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi.

M.G'nin çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Yaralı yakınlarının hastanede yoğunluk oluşturması üzerine polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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