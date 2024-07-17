İstanbul'da bir kişinin öldüğü deniz kazasıyla ilgili tekne kaptanı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, gece ilçedeki bir marinada tekne ile şişme botun karıştığı kazada bottaki kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sualtı Aramab ekipleri, denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun cansız bedenine yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın yerde ulaştı.
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, konuyla ilgili tekne kaptanı M.P. ile O.Ö.'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P. "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, O.Ö. serbest bırakıldı.