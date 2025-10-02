Samsun'da kavşakta feci kaza: Aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi

Avni Geriş idaresindeki otomobil ile Nursel Özer yönetimindeki otomobil Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada sürücü Özer ve yanında bulunan Güllü Özer yaralanırken Nurhan Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Güllü Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.